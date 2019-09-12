النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تنفذ طلعات إستكشافية على علو مرتفع فوق العرقوب وحاصبيا

فاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة إستطلاع​ إسرائيلية نوع "أم كا" دون طيار خرقت حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية على علو مرتفع فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا، تزامنا يسجل من حين لآخر دوي إنفجارات وأصوات قذائف داخل مزارع شبعا يتردد صداها في قرى العرقوب المشرفة على المزارع، دون أن يعرف مصدرها، ألا أن بعض المصادر توقعت أن تكون نادجمة عن تدربيات عسكرية للجيش الإسرائيلي في المزارع ومرتفعات ​الجولان​.

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