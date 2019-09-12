لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد الإضاءة على الإنشاءات التي اقتحمت الأملاك البحرية تحت ستار مراسيم صدرت في جنح ظلام المصالح المالية والحزبية والمذهبية لتمعن بظل هذا الغطاء بالاعتداء على الأملاك العامة لتأكيد تفلت البعض من اي ضوابط خدمة لمصالحه وشركاءه ولو على حساب المال العام وفي وقت تتفتق عبقريتهم في ابتداع أنواع وألوان الضرائب وهم يتمادون في الهدر والفساد".
وأشار الى أن "ما اثير يستدعي إسراع اجهزة التفتيش والرقابة والنيابات العامة للتحرك دون اي تلكوء ، اللبنانيون ينتظرون كيفية المعالجة"، متسائلا: "هل حقا هناك إرادة لمحاربة الفساد ووضع حد للهدر ام انه كلام بكلام كما اعتدنا دائما؟ هي ايام قليلة لتتكشف الامور واين الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: هل حقا هناك إرادة لمحاربة الفساد ووضع حد للهدر أم أنه كلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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