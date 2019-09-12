قيومجيان: التعيينات القضائية ستطرح اليوم في جلسة مجلس الوزراء

أشار وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ إلى ان "​التعيينات القضائية​ ستطرح اليوم في جلسة ​مجلس الوزراء​، ولا يمكن التعاطي مع القاضي وكأنه موظف صغير".

وفي حديث اذاعي كشف قيومجيان أنه "لم تصلنا موازنة 2020 ونحن ضدّ ان تطال ​الضرائب​ جيوب الناس والطبقات الفقيرة، والضرائب ليس مطروحة بقدر الإصلاحات والإجراءات المطلوبة"، معتبرا ان " هناك سلسة اجراءات يجب أن تتخذ لأنها تدخل إيرادات إلى خزينة ​الدولة​ وما قاله المبعوث الفرنسي ​بيار دوكان​ يتطابق مع ما طرحته ​القوات​ في ​الموازنة​ السابقة كوقف التهريب وآمل أن يكون هناك وعياً كافياً لخطورة الوضع ولاتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذه".

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