قوى الأمن: توقيف 4 قصار قاموا بابتزاز فتاة قاصر وتهديدها بنشر فيديو حميم لها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّه "وردت من ​القضاء​ المختص إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المعلوماتية وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى من إحدى الأمّهات عن ابنتها الّتي تبلغ من العمر 14 سنة، ضدّ مجهول وكلّ من يظهره التحقيق بجرم ابتزاز وتهديد واستدراج قاصر على ​مواقع التواصل الإجتماعي​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالاستماع إلى إفادة القاصر، صرّحت بأنّ مستخدم حساب إلكتروني وهمي على الـ"Instagram" تواصل معها وأخبرها أنّه يملك صورًا خاصّة بها، وقام بتهديدها بنشرها في حال لم تَستجِب لمطالبه، وأنّها رضخت لهذا التهديد وأرسلت للمشتبه به فيديو حميمًا لها".

ولفتت إلى أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة، تبيّن أنّه جرى التداول بالفيديو من قبل عدد من أصدقائه الّذين تواصلوا معها بهدف ابتزازها، وقد تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم وهم 4 قصّار"، مبيّنةً أنّ "الموقوفين أودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته".

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين "عدم أخذ صور فوتوغرافيّة أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أيّ ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحيّة ويتمّ استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فورًا عن هذه الحالات".