فنيانوس من المطار: سيكون هناك تغيير جذري في المطار من خلال إزالة أجهزة "السكانر"

اشار وزير الاشغال يوس فنيانوس الى انه لا احد يتوقع بالتطويرات اليوم ان كل مشاكل ​المطار​ قد حلت، ولفت الى انه تم اقرار 18 مليون ​دولار​ من اصل خطة قدمناها بـ200 مليون دولار، وذكر ان هناك اجهزة امنية ازيلت وتم رفع عدد نقاط ​الامن العام​، ولفت الى ان هناك اشخاص مجهولين يعملون ليل نهار من اجل افتتاح المرحلة الاولى من تطوير المطار. اضاف "سيكون هناك تغيير جذري في المطار من خلال إزالة أجهزة "السكانر" ولكن هذه خطوة واحدة في طريق الـ 1000 ميل".

واكد فنيانوس في تصريح له خلال جولة له مع وزيرة الداخلية ريا الحس في ​مطار بيروت الدولي​، ان المرحلة الثانية من تطوير المطار بحاجة الى اموال.

وردا على سؤال عن التعيينات في مجلس الوزراء، قال "تفاءلوا بالمحاصصة والخير تجدوهما".