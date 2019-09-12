أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أنّ "بلاده تعاني من أزمة طاقة ونقص في الوقود، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ممّا سيضطرها خلال الأسابيع المقبلة لفرض إجراءات لتقنين استهلاك المحروقات".
وأوضح في خطاب تلفزيوني أنّ "منذ يوم الثلثاء، لم تدخل محروقات إلى كوبا. المحروقات المتوقّع وصولها إلى الجزيرة تنحصر بناقلة نفط ستفرغ حمولتها السبت وبسفن أُخرى في نهاية الشهر"، لافتًا إلى أنّ "في شهر تشرين الأول المقبل، سنعود إلى وضع طبيعي نسبيًّا". وطمأن إلى أنّ "الوضع الراهن ظرفي ويقتصر على الطاقة"، مشدّدًا على "أنّنا لسنا في فترة خاصّة".
وفي الأيام الأخيرة، أكّد العديد من سكان هافانا أنّ حالة من الفوضى تسود شوارع العاصمة، حيث يسير عدد ضئيل للغاية من حافلات النقل المشترك وسيارات الأجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوبا أعلن أن بلاده تعاني من أزمة طاقة ونقص بالوقود بسبب عقوبات أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.