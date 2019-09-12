يديعوت: طائرات روسية اعترضت الإثنين الماضي طائرات إسرائيلية كانت على وشك مهاجمة ضواحي دمشق

كشف المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ان طائرات روسية اعترضت الإثنين الماضي طائرات إسرائيلية كانت على وشك مهاجمة ضواحي دمشق أُطلقت منها صواريخ على إسرائيل.
يذكر ان الجيش الإسرائيلي كان قد اعلن في بيان إن فصائل موالية لإيران أطلقت صواريخ من سوريا صوب إسرائيل اليوم الاثنين، لكنها سقطت قبل أن تصل إلى الجانب الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن "الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في مليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
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