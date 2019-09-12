الإندبندنت: نتانياهو لمح إلى أنه يحظى بدعم ترامب في مسالة غور الاردن

لفتت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير بعنوان "مدمر: إدانات دولية لتعهد نتنياهو بضم غور ​الأردن​ للضفة الغربية المحتلة"، الى إن "​الأمم المتحدة​ انتقدت تعهد رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ بضم غور الأردن واصفة إياه بالمدمر لعملية السلام مع ​الفلسطينيين​ كما حذر قادة ورؤساء من أنه سيزيد من اشتعال ​الشرق الأوسط​".

واوضحت الصحفية أن تعهد نتانياهو يأتي قبل أسبوع واحد فقط من ​الانتخابات​ العامة في ​إسرائيل​ حيث أكد أنه سيبسط سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال ​البحر الميت​ في حال انتخبه المواطنون لفترة جديدة في سدة الحكم.

واشارت إلى أن نتانياهو لمح إلى أنه يحظى بدعم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الذي اعترف ب​القدس​ عاصمة موحدة لدولة إسرائيل "كما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات ​الجولان​ المحتلة خلال حرب عام 1967 مع ​سوريا​".