الإندبندنت: نتانياهو لمح إلى أنه يحظى بدعم ترامب في مسالة غور الاردن

لفتت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير بعنوان "مدمر: إدانات دولية لتعهد نتنياهو بضم غور الأردن للضفة الغربية المحتلة"، الى إن "الأمم المتحدة انتقدت تعهد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بضم غور الأردن واصفة إياه بالمدمر لعملية السلام مع الفلسطينيين كما حذر قادة ورؤساء من أنه سيزيد من اشتعال الشرق الأوسط".
واوضحت الصحفية أن تعهد نتانياهو يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات العامة في إسرائيل حيث أكد أنه سيبسط سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال انتخبه المواطنون لفترة جديدة في سدة الحكم.
واشارت إلى أن نتانياهو لمح إلى أنه يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل "كما اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة خلال حرب عام 1967 مع سوريا".
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