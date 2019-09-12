خارجية الصين استدعت سفير ألمانيا احتجاجا على اجتماعه مع زعيم الاحتجاجات بهونغ كونغ

أعلن سفير الصين لدى ألمانيا، وو كين، أنّ "بلاده استدعت السفير الألماني احتجاجًا على اجتماع عقده وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس مع زعيم الاحتجاجات في هونغ كونغ، جوشوا وونغ في برلين".
وأوضح في تصريحات صحافية، أنّ "بكين عبّرت عن استيائها الشديد لقرار ألمانيا بالسماح لجوشوا وونغ، بدخول البلاد، ولتواصل وزير الخارجية معه". وحذّر من أنّ "هذه الخطوة ستكون لها عواقب سلبيّة على العلاقات بين الصين وألمانيا"، مؤكّدًا أنّ "هونغ كونغ قضيّة تخصّ الصين، والقضايا المتعلّقة بها من الشؤون الداخلية للصين، وينبغي احترام سيادتها وأمنها".
وكان قد وصل الأمين العام لجماعة "ديموسيستو" المؤيدة للديمقراطية جوشوا وونغ، إلى برلين يوم الإثنين، لحضور حدث نظّمته صحيفة "بيلد" الألمانية، الّذي ضمّ نشطاء حقوقيّين سياسيّين ومدنيّين بارزين من جميع أنحاء العالم.
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