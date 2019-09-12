واشنطن تفعّل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا









اسماء السيد - واشنطن: فعّلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية والمعارضة الفنزويلية، ردًا على تحركات "حربية" لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس.

وقدمت المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غوايدو طلبًا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدولي الأميركية، وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي قام الرئيس دونالد ترمب بنشره على تويتر في ساعة مبكرة الخميس.

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قال بومبيو إن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدًا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا".

أضاف بومبيو في البيان إن تفعيل المعاهدة هو "إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد" لنظام مادورو في المنطقة.

تشهد فنزويلا أسوأ أزمة في تاريخها الحديث. وإلى جانب الاضطرابات السياسية، تعاني فنزويلا من فوضى اقتصادية دفعت حوالى 3.3 ملايين من سكانها إلى الهجرة منذ 2016، حسب الأمم المتحدة.