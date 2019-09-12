مقتل 10 أشخاص في الموزمبيق في تدافع خلال مهرجان انتخابي









اسماء السيد - مابوتو: قتل 10 أشخاص على الأقل في مدينة نامبولا في شمال الموزمبيق الأربعاء في تدافع حصل داخل إستاد رياضي خلال مهرجان انتخابي للرئيس فيليب نيوسي قبل شهر من الانتخابات العامة، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم.

قال حزب "جبهة تحرير الموزمبيق" (فريليمو) الحاكم إنه "في نهاية حدث في إطار الحملة الانتخابية في إستاد 25 يونيو، أصيب 85 من أعضاء حزبنا فريليمو، 74 منهم غادروا المستشفى، و11 لا يزالون يتلقون العلاج". أضاف البيان "لسوء الحظ لقي عشرة من أفراد حزبنا مصرعهم" في الحادث، هم ست نساء وأربعة رجال.

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وبحسب شهود عيان، فإن الملعب الصغير كان مزدحمًا عن بكرة أبيه، وقد أُغلقت الأبواب، عندما كان الرئيس فيليب نيوسي يلقي كلمة. لكن بعد انتهاء المهرجان الانتخابي حاول الكثير من الناس المغادرة في الوقت نفسه، فحصل التدافع، وسقط بعضهم أرضًا، وتم دوسهم. ومن المقرر إجراء الانتخابات في هذه المستعمرة البرتغالية السابقة في جنوب شرق أفريقيا في 15 أكتوبر المقبل.

يعتبر الرئيس المنتهية ولايته فيليب نيوسي المرشح الأوفر حظًا في مواجهة أوسوفو مومادي مرشّح حزب المعارضة الرئيس (المقاومة الوطنية الموزمبيقية، رينامو).

وبعد مدّة قصيرة على استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة عام 1975، واجهت المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) الحكومة، التي كانت تهيمن عليها جبهة التحرير الموزمبيقية، وذلك طيلة 16 عامًا. وانتهت هذه الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل مليون شخص عام 1992. وأصبحت حركة "رينامو" حزبًا سياسيًا إثر توقيع اتفاق سلام في روما فتح الباب أمام إجراء أول انتخابات متعددة في 1994.