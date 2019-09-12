البحث عن الكنز ينتهي باعتقال ثلاثة أشخاص قرب ضريح مهجور!

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة أيت باها، من توقيف ثلاثة أشخاص، كانوا يباشرون أعمال الحفر لاستخراج كنوز مدفونة، في ضريح مهجور، في دوار “الزنيبي”، في جماعة بلفاع.

وحسب مصادر محلية، فإن السلطات المحلية توصلت بإخبارية من سكان المنطقة، بعدما شاهدو المتهمين يحومون حول المكان، إذ تم إيقافهم، وبحوزتهم آلة لكشف المعادن تحت سطح الأرض.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حجز مجموعة من أدوات الحفر، و مخطوط قديم يصف مكان وجود الكنز المدفون، فيما تمكن سائق سيارة من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

و اقتيد الموقوفون الثلاثة إلى مركز الدرك الملكي، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار كلمة المحكمة في حقهم.