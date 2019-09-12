أرباح لوسيور كريسطال تصل إلى 89 مليون درهم

قالت مجموعة لوسيور كريسطال إن رقم معاملاتها للنصف الأول من هذه السنة عرف تراجعا بنسبة بلغت 17 في المائة، رغم تسجيل استقرار في حجم مبيعات زيوت المائدة، والنمو الجيد لمبيعات زيت الزيتون في الخارج.

المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 4 شنتبر الجاري، برئاسة خالد الشدادي، خلص إلى أن الظرفية الصعبة التي عرفتها نهاية سنة 2018 استمرت إلى النصف الأول من هذه السنة.

وأضافت مجموعة لوسيور كريسطال أن تراجع رقم معاملات المجموعة إلى 1.94 مليار درهم، مقابل 2,21 مليار درهم قبل سنة، يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة تراجع أسعار شراء زيوت المائدة وزيت الزيتون.

البيانات تشير أيضا إلى أن نتيجة الاستغلال بلغت في النصف الأول 121 مليون درهم، مقابل 139 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بنسبة 13 في المائة متضررة من تدني واردات زيوت المائدة وتراجع هوامش الربح في زيت الزيتون.

على صعيد النتيجة الصافية الموطدة، تشير المعلومات الصادرة عن المجموعة إلى استقرارها في حدود 89 مليون درهم بزيادة قدرها 3 في المائة عن مستواها في النصف الأول من السنة، التي سبقت حيث كانت عند معدل 87 مليون درهم.

إلى ذلك قالت المجموعة في بيان أدائها إن الربع الثاني من سنة 2019 تميز بمواصلة انخفاض أسعار الزيوت الخام، وأساسا زيت الصوجا الذي فقد نحو 13 في المائة من سعره مقارنة مع سنة 2018.

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وأضافت المجموعة أن هذه الفترة عرفت استئناف مبيعات زيوت المائدة مستفيدة ارتباطا بفترة شهر رمضان، حيث لوحظت حركة واسعة لدى التجار بالجملة لتصريف المخزون بداية السنة.

فضلا عن هذا تشير المجموعة إلى الوفرة الكبيرة والتراجع المسجل في أسعار زيت الزيتون، حيث انخفض بشكل كبير لتصل النسبة إلى نحو 40 في المائة، مستفيدا من تحسن محاصيل الموسم الفلاحي 2018-2019.

في ما يخص الديون، تشير لوسيور كريسطال إلى أنه عند نهاية الفترة ظل في مستوى سلبي بفضل التحكم في حاجياتها للسيولة.

إلى ذلك قالت المجموعة إن مجهودها الاستثماري خلال الربع الثاني من السنة ارتفع إلى 17 مليون درهم، وهم بالأساس تجديد وتحديث آلياتها ووسائلها الصناعية.

وعلى العموم تقول المجموعة إنها اعتمدت مخطط عمل طموح يرتكز على ربح حصص في السوق خاصة لعلامة لوسيور، بفضل عملية الترويج الموسعة “شهرية”.

فضلا عن هذا تسعى المجموعة إلى خفض التكاليف لتقوية تنافسيتها، مع تقوية فعاليتها التجارية عبر خلق شركة تابعة تحت اسم “توزيع لوسيور كريسطال”، موجهة بالأساس لتوزيع المارغارين التي تنتجها شركة “إندوسليم”، فضلا عن المنتوجات الجديدة للسيور كريسطال.