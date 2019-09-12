نتنياهو: لا مفر من حرب ضد غزة وإسقاط حكم حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لا مفر من شن حرب ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس.

وقال نتنياهو للإذاعة العامة الإسرائيلية، قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست، إنه "على ما يبدو لا مفر سوى بشن حرب واسعة في غزة"، مضيفا أنه "على ما يبدو أنه لا مفر شوى إسقاط حكم حماس".

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة، من داخل الائتلاف الحكومي ومن المعارضة أيضا، حيال سياسته تجاه قطاع غزة. وأعلن نتنياهو أنه يعتزم ضم غور الأردن لإسرائيل، أول من أمس، ما اهتبر أنه تصريح على خلفية انتخابات الكنيست، بينما واجه انتقادات دولية واسعة، وامتنعت الإدارة الأميركية عن تأييد إعلانه.