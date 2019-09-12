ميسي: برشلونة بيتي ولا أريد الرحيل

2019-09-12 | 08:25
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أنه مستمر داخل "كامب نو" ولا يفكر في الرحيل عن فريقه، ليغلق الباب أمام كل التقارير المنتشرة حول مغادرته للنادي الكتالوني.
وتطرق ميسي، للحديث حول موقفه من عودة زميله السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قائلًا "كنت أتمنى أن يأتي، وبصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".
وتابع "صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس سهلًا، لكن على المستوى الرياضي نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وعلى مستوى حقوق الصور والرعاة كانت عودته ستُشكل قفزة للنادي".
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