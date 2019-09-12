بالصور.. مزارعون واصحاب دواجن يتظاهرون وسط بغداد دعما للمنتج المحلي

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من المزارعين والعمال واصحاب المزارع ومعامل الدواجن وعدد من شيوخ العشائر نظموا، صباح اليوم، تظاهرة في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، دعما للمنتج المحلي، معلنين دعمهم لوزير الزراعة صالح الحسني.واضاف مراسلنا، أن المتظاهرين رفعوا لافتات اعلنوا خلالها دعمهم للوزير، واشاروا الى وجود "اجندات خارجية اقليمية ودولية ومحلية تعمل على اقالة الوزير كونه هدد مصالحهم".

كما طالب المتظاهرون، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب "بالمحافظة على الوزير والزراعة والمنتج المحلي".