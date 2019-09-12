الهيئات التعليمية والتدريسية تباشر دوامها الرسمي

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة فراس محمد حسن، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "باشرت اليوم الخميس 12 من شهر ايلول الجاري الهيئات التعليمية والتدريسية للعام الدراسي 2019/2020 استعداد لاستقبال العام الجديد".واوضح ان "مباشرة الهيئات التربوية والتدريسية جاء لوضع الخطط التربوية واتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والتربوية لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر ولاستلام حصص المدارس من الكتب المنهجية ولتشخيص مواطن الخلل قبل بدء الدوام الفعلي، والتنسيق بين المدارس والمديريات للإفادة من الامكانات المتوفرة بالشكل ألأمثل".

وشدد البيان، على ضرورة توثيق الزيارات الإشرافية للمدارس وتزويد مديريات التربية بالتقارير حول هذه الزيارات من قبل المشرفين ومديري المدارس للنهوض بالواقع التربوي .



مما يذكر ان المجموع الكلي لأعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية بلغ ما يقارب (479716) عضو للمراحل الدراسية ( حكومي – اهلي وديني ) كافة في العراق عدا اقليم كردستان موزعة على (26971) مدرسة بين رياض اطفال وابتدائي وثانوي وتضم (3140110) طالب وطالبة وتعليم مهني ويضم (50603) طالب وطالبة ومعاهد الفنون الجميلة والذي يضم (8334) طالب وطالبة.