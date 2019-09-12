اﻓﺼﺤﺖ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ "المراة اﻷﺧﻄﺮ" ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق بين ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ. واﻓﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﺨﻠﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، "ﺑﺎن المدانة اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ اﺑﺮار اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ المؤبد ﻣﻮﺧﺮا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﺑﺮز الباحثين البيولوجيين المشاركين ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ داﻋﺶ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻀﻴﺮ واﻧﺘﺎج واﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﺨﺎرج". ودوﻧﺖ "اﻟﺼﺒﺎح"، اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ اﺑﺮار اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ وﻛﻴﻒ ﻏﺮر ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻲ، وﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ المواد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺪة ﺑﺒﻐﺪاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هي 'ابرار' المرأة الاخطر في 'داعش' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.