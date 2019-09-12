وفد لبناني حكومي يزور العراق الشهر المقبل

ﻣﻦ المؤمل ان ﻳﺰور اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد، وﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ رﻓﻴﻊ اﻟﺸﻬﺮ المقبل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻄﻴﺶ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄن الملفات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المشتركة بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ. وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑبين ﺑﻐﺪاد وﺑﻴﺮوت، اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻠﺘﻬﺎ زﻳﺎرة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺧﻼل اﻻﺷﻬﺮ الماضية اﻟﻰ ﺑﻐﺪاد، واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ المسؤولين العراقيين ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ الملفات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ تمتين اﻟﻌﻼﻗﺎت بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ الشقيقين. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ رﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود اﻟﻨﺼﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "وﻓﺪﴽ وزارﻳﴼ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻄﻴﺶ ﺳﻴﺰور اﻟﻌﺮاق ﻳﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻻول المقبل، وﻫﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ المشتركة"، ﻣﺆﻛﺪﴽ ان "اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 3 اﻳﺎم ﻣﻊ المسؤولين العراقيين اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎر اللبنانيين واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ". وﻳﻤﺜﻞ ﻗﺪوم اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻌﺮاق، ﺛﻤﺮة ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺤﻴﻄﲔ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ المصالح المشتركة. Advertisements واﻋﺮب اﻟﻨﺼﻮﻟﻲ ﻋﻦ اﻣﻠﻪ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة المشتركة بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻻردن وﺳﻮرﻳﺎ، ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮق ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻃﻮال المدة الماضية، واﻗﺘﺼﺎر وﺻﻮل اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻘﻂ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، رﺣﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة، ﻋﺎدة اﻳﺎﻫﺎ ﺧﻄﻮة ﺟﻴﺪة ﻟﻌﺮض اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ بين البلدين. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻄﻮان اﻟﻌﻄﻮاﻧﻲ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح": ان "اﻟﻌﺮاق ارض ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻣﻨﻲ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ او المحافظات اﻻﺧﺮى"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "ذﻟﻚ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ".

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