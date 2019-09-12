انفجارات بقاعدة عسكرية تركية بالشطر الشمالي من قبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق، الخميس، في قاعدة عسكرية تركية شرقي كيرينيا بقبرص الشمالية، ما أسفر عن حدوث عدة انفجارات.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤولين أن المنطقة تم عزلها من أجل السيطرة على الانفجارات ومنع انتقال الحريق إلى مناطق مجاورة.



وتسببت الانفجارات في حالة من الذعر لدى سكان المنطقة وخاصة بعد إخلاء فندق سياحي قريب من مكان الحادث.

وأشار مسؤول تركي إلى أن الحريق في ترسانة الأسلحة قد يكون السبب في الانفجارات.

ولفت إلى أن السلطات لا تزال تجري التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع.