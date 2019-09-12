الرئيس الأمريكي: لا يستبعد تخفيف العقوبات على إيران من أجل الاجتماع مع روحاني

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الخميس 12 سبتمبر 2019

ترامب

كتب متابعات_الخليج 365

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران في الأسابيع المقبلة، وذلك وسط شائعات عن إمكانية تخفيف القيود لتمهيد الطريق لعقد اجتماع هذا الشهر مع نظيره الإيراني حسن روحاني.



وقال ترامب لدى سؤاله في المكتب البيضاوي عن احتمال تخفيف البيت الأبيض للعقوبات على طهران: "سنرى ما سيحدث".

ورد ترامب بذلك على معلومات صحافية عن عرض الرئيس الإثنين الماضي إمكانية تخفيف العقوبات على إيران لإقناع روحاني بلقائه في نهاية الشهر الجاري خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

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وأيد وزير الخزانة ستيفن مونشين على ما يبدو هذه الفكرة، في حين أبدى مستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون رفضه القاطع لها، ما ساهم في اتخاذ ترامب قرار إقالته في نفس الليلة، وفقا للروايات الصحافية.

ولم يؤكد ترامب هذه التفاصيل وتفادي إظهار رغبة شديدة في لقاء روحاني في نيويورك، ولكنه أصر على أنه يعتقد أن الايرانيين "يريدون التوصل لاتفاق" لخفض التوترات، وأن الولايات المتحدة لا تسعى لـ"تغيير النظام" في إيران.

وقال: "لديهم صعوبات مالية شديدة، وأعتقد أن لديهم الكثير من الإمكانيات" لتحقيق الرخاء إذا تفاوضوا مع الولايات المتحدة.

وكان بولتون من المناصرين بقوة لفرض ضغط شديد على طهران، ودافع صراحة على تغيير النظام في إيران، ولذلك فلم يكن على اتفاق مع رغبة ترامب في فتح حوار مع روحاني.