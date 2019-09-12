رسالة هامة من وزير الخارجية الأمريكي لـ حمدوك

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الخميس 12 سبتمبر 2019
وزير الخارجية الأمريكي
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعم الولايات المتحدة، للحكومة الانتقالية التي شكلها حمدوك.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن حمدوك تلقى رسالة تهنئة من بومبيو، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء في السودان.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن حكومة حمدوك جاءت استجابة لإرادة الشعب السوداني، وانطلاقا من الالتزام تجاه إنهاء النزاعات الداخلية وإصلاح الاقتصاد، وإعداد دستور جديد للبلاد، وكذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن بلاده ستظل شريكا ثابتا للسودان، معربا عن تطلعه للعمل مع حكومة حمدوك تجاه القضايا المهمة بين البلدين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.