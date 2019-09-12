شكرا لقرائتكم العثور لأول مرة بالتاريخ على الماء في كوكب غير الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثر الإنسان لأول مرة بالتاريخ، على الماء بكوكب اكتشفه خارج المجموعة الشمسية، وإضافة للماء، فإن مدار K2-18b حول نجمه البعيد 9 تريليونات و650 مليار كيلومتر، أو 110 سنوات ضوئية عن الأرض، يسمح لنشوء الحياة، لأن بعده عن نجمه القزمي في "كوكبة الأسد" هو ضمن نطاق ظهورها، لكنه لم يتم التأكد من وجودها فيه بعد "إلا أنه الوحيد المحتوي على أهم شرطين للحياة بين كل ما تم اكتشافه من كواكب خارج النظام الشمسي: الماء ودرجة حرارة مناسبة تجعله سائلا على سطحه" وفقا لما نشره فلكيون بمجلة Nature Astronomy الشهرية البريطانية عن نتائج رصدهم له بتليسكوب "هابل" الشهير.

الكوكب الذي اكتشفوه في 2015 وأمعنوا رصدا فيه منذ ذلك العام، يدور بشكل منتظم حول نجمه، وحديثا فقط عثروا على بصمة بخار الماء في غلافه الجوي، ووجدوا أنه "أرض عملاقة" كتلتها 8 مرات كتلة الكرة الأرضية، وقطره ضعف قطرها. كما وجد الراصدون أنه ليس شبيها بالأرض، لأنه أثقل منها بكثير، ولغلافه الجوي تركيبة مختلفة "مع ذلك، فإنه يجعلنا نطرح سؤالا أساسيا عما إذا كانت الأرض فريدة من نوعها" وفق تعبير المشرف على الفريق الفلكي، وهو الدكتور Angelos Tsiaras من جامعة لندن، المعتبر أن "العثور على ماء في عالم يحتمل أن يكون قابلا للعيش، بعيدا عن الأرض، أمر مثير جدا" كما قال في المجلة.

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ولأن الماء السائل شرط أساسي لوجود الحياة كما نعرفها على الأرض، لذلك فمن المهم معرفة درجة حرارة الكوكب المكتشف، لأنها هي التي تسمح بوجوده سائلا أم متجمدا. وهناك أكثر من 4000 كوكب تم اكتشافها خارج المجموعة الشمسية، وعدد كبير منها موجود في مدارات هي ضمن نطاق تبرعم الحياة أيضا، إلا أن العلماء لم يجدوا ما يشير إلى الماء بأي منها، سوى في K2-18b الذي اكتشفه تليسكوب Kepler التابع لوكالة "ناسا" الأميركية، ثم أتاح "هابل" لراصديه طوال 2016 و2017 بالعثور فيه على جزيئات بخار الماء، كما على دلائل تشير إلى وجود الهيدروجين والهيليوم بغلافه الجوي، مع إمكانية وجود النيتروجين والميثان أيضا.

إلا أن الماء والسطح الصخري للكوكب، إضافة إلى كل تلك الغازات، لو وجدت، قد لا تكفي لنشوء الحياة وتطورها فيه، أن فيه مشكلة كبيرة، هي صفات نجمه القزمي الأحمر "والمتعارضة مع احتمال وجود الحياة التي نعرفها، لأن النجم نشط جدا، ويعرّض K2-18b على الأرجح للإشعاع المرتفع" بحسب ما أوضح الفلكيون من جامعة لندن. مع ذلك، فإن اكتشاف آثار الماء فيه يجعله موضوعا مهما لدراسات مستقبلية، لأنه المرشح الأوفر حظا لتواجد حياة من نوع ما خارج الأرض بين كل ما تم العثور عليه من كواكب في الفضاء الخارجي حتى الآن، لأن بعضها صخري، لكن من دون أن تكون في مدارات ضمن "نطاق الحياة" أو بلا مؤشر على وجود الماء، أو غازية عملاقة. أما "كي2-18ب" فهو الوحيد المختلف عنها.