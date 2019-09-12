جابر: أنا ضد أي ضريبة قبل إصلاح الخلل في نظامنا الإقتصادي

لفت النائب ​ياسين جابر​ إلى أنّ "​العقوبات الأميركية​ تلاحق ال​لبنان​ي في لبنان وخارجه، ولكن لا يمكن التسرع وتوجيه إتهامات عشوائيّة في حادثة أثيوبيا قبل التأكّد ممّا حدث، وقد تواصلنا مع ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الّتي كلّفت السفير في ​القاهرة​، لمعرفة التفاصيل، وننتظر أخبارًا جديدة اليوم".

وأكّد في حديث إذاعي "انّني ضدّ أيّ ضريبة جديدة قبل إصلاح الخلل في نظامنا الإقتصادي، فالمطلوب أن نشعر حقيقة أن هناك جهدا إصلاحيا، وما زلنا لم نشعر حتى الآن بأننا دخلنا في حالة طوارئ إقتصادية".