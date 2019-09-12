عبدالله: إعداد وإقرار استراتيجية اقتصادية استثنائية للنهوض بالوضع مهمة ملحة

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إعداد وإقرار استراتيجيّة إقتصاديّة إستثنائيّة للنهوض بالوضع في ​لبنان​، أضحت مهمّة ملحّة لا تقبل التأجيل، تكون موازنة 2020 جزءًا أساسيًّا فيها، بعيدًا عن الوصفات الجاهزة لمؤسسات النقد الدولية، الّتي لا تُعير للشأن الاجتماعي أيّ اهتمام".

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