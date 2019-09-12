واكيم: باقون بالحكومة للاستمرار بفضح الصفقات ومحاولة إحداث تأثير إيجابي

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، "بقاء وزراء "​حزب القوات اللبنانية​" في الحكومة للاستمرار بفضح الصفقات ومحاولة إحداث تأثير إيجابي من خلال عرقلة مشاريع نشتمّ منها رائحة فساد أو محاولة تمرير مشاريع أُخرى للنهوض بالبلد، كالمشروع الّذي تقدّمنا به لتحديد آليّة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "سبق أن مارسنا المعارضة من الخارج، لكن تبيّن أنّنا لم نستطع إنجاز الكثير في هذا المجال، لذلك نحن نمارس حاليًّا المعارضة من الداخل، ما يمكّننا من تحقيق عمل أكثر وإن لم يَكن على المستوى الّذي نتمنّاه"، مشدّدًا على أنّ "في المكان الّذي نجد فيه فسادًا نرفع الصوت ونحاول التصدّي لما يتمّ التخطيط له، وهذا ما قمنا به في ملف ​الكهرباء​".

وبيّن واكيم أنّ "القوات اللبنانية" تتفهّم خلفيّات دعوة "​التيار الوطني الحر​"، "القوات" لسحب وزرائها من الحكومة"، مشيرًا إلى أنّ "التيار الوطني" يتوق لوضع يده على 4 وزارات إضافيّة والتخلّص ممّن لا يكفّ عن مضايقته من داخل ​مجلس الوزراء​ بإطار سعيه لتمرير مشاريعه".

وركّز على أنّ "نجاح المعارضة من الخارج يستدعي وجود قوى أساسيّة وازنة إلى جانبنا لنضغط ونكون فاعلين، أمّا اليوم وما دامت كلّ هذه القوى هي داخل مجلس الوزراء، فنحن باقون في الحكومة حتّى إشعار آخر".