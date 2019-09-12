عونيو استراليا اعلنوا انضمامهم الى التيار الوطني- الخط التاريخي

إجتمع عددٌ من مؤسسي ​التيار الوطني الحر​ في ​استراليا​ والمحازبين الأوائل، منهم ميشال حديّد، رئيس تحرير جريدة "الهيرالد" التي كانت تنطق بإسم التيار في ​العالم​، ومارون طراد، سليم نهرا، توفيق صمّوني، ديغول رعيش، جورج سيمون، فادي قزي، كارمن مطر، بليندا طراد، جوزيف دياب، مارون شرفان، رشيد ابو نادر، جورج تادروس، جورج حنوش ، دايڤيد شهيد اللولو طوق، و​طوني خضرا​، بحضور جوزف ​الياس عون​، موفداً اليهم من ​بيروت​، وتداولوا في أوضاع ​لبنان​ التي تدعو الى القلق، وخطر الإنهيار الإقتصادي الذي يلوح في الأفق، وتفاقم ​الفساد​، وعدم القدرة على لجمه.

وتداول المجتمعون في ما آلت اليه الأمور داخل التيار الوطني الحر من تفرّد ونرجسية واعتباطية وانغماسٍ في الفساد وتخلٍ عن المبادئ وإقصاءٍ للمؤسسين والأحرار وترقيةٍ لأصحاب الأموال والمتملّقين. وإطّلعوا على ما يقوم به مؤسسو التيار من أجل انتشاله من الإنحطاط الذي وصل اليه وإعادته الى نقائه الأول والنهوض به من جديد.

وأكّد المجتمعون أنهم يضمّون جهودَهم الى جهود التيار - الخط التاريخي، وأنهم مستمرّون في هذا الخط، جنباً الى جنب مع الرفاق الأحرار في لبنان وبلدان الإنتشار.