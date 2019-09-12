قوى الأمن: توقيف 86 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1006 مخالفات سرعة زائدة أمس

أعنلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 86 مطلوبًا بتاريخ يوم أمس 11 أيلول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، ابتزاز، احتيال وسلب".

وأفادت بـ"ضبط 1006 مخالفات ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".