عبود: الأهل يضطرون لنقل أولادهم إلى المدارس الرسمية بسبب الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب

لفت نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، إلى أنّ "الأهل يضطرون لنقل أولادهم إلى ​المدارس الرسمية​ بسبب الوضعين الإقتصادي والإجتماعي الصعب، وليس عن قناعة"، موضحًا أنّ "المدارس الرسمية، لا سيما في المرحلة الأساسيّة، ليست مجهّزة لاستقبال الأعداد الّتي "تنزح" إليها، ووضع الثانويات أفضل".

وبيّن في حديث إذاعي، أنّ "تناقص عدد التلاميذ في المدارس الخاصة سيؤثّر على إدارة المدارس وعلى الهيئات التعليميّة"، مركّزًا على أنّ "المطلوب إيجاد حل سريع، واعتبار الأمر بمثابة أزمة تربويّة". ودعا وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ إلى "إعادة تفعيل لجنة الطوارئ الّتي أُنشئت منذ سنتين، وإلى إقفال المدارس التجارية وطرح الملف التربوي على طاولة ​مجلس الوزراء​".