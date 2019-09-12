بومبيو: واشنطن فعّلت معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "​الولايات المتحدة​ فعّلت معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات "حربية" لنظام الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​". ولفت بومبيو الى أن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع ​كولومبيا​ وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران ​فنزويلا​"، معلنا عن تفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية.

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