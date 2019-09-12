وزير العدل الجزائري قدم مشروع قانون تأسيس سلطة مستقلة للإشراف على الانتخابات

قدّم وزير العدل ​الجزائر​ي بلقاسم زغماتي، أمام البرلمان، مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" الّتي ستشرف على ​الانتخابات الرئاسية​ الّتي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية العام.

ولفت إلى أنّ "صلاحيّات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابيّة إلى غاية الإعلان عن نتائجها، ويتضمّن ذلك تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها".

كما قدّم زغماتي مشروع تعديل على ​قانون الانتخابات​ الّذي كان ينصّ على صلاحيّات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحليّة في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كلّ موعد انتخابي. وأكّد أنّ "القانون الجديد نصّ على الاستبعاد الكلّي لموظّفي الإدارة العموميّة وإعفاء الولاة (المحافظين) من أيّ دور في العمليّة الانتخابيّة".