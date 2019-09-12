بومبيو: أميركا فعّلت معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ فعّلت معاهدة إقليميّة للتعاون العسكري تشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية والمعارضة الفنزويلية"، ردًّا على تحرّكات "حربيّة" لنظام الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وأوضح في بيان، أنّ "المعارضة الفنزويلية بزعامة ​خوان غوايدو​، كانت قد قدّمت طلبًا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدولي الأميركية"، مركّزًا على أنّ "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع ​كولومبيا​، وكذلك تواجد مجموعات مسلحة غير شرعيّة ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية، تظهر أنّ مادورو لا يمثل فحسب تهديدًا للشعب الفنزويلي، بل انّ أفعاله تهدّد أمن وسلام جيران ​فنزويلا​".

ولفت بومبيو إلى أنّ "تفعيل المعاهدة هو إقرار بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد"، لنظام مادورو في المنطقة.