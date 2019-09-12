أكد وزير خارجية شمال قبرص قدرت أوزرساي أن انفجارات هزت مستودعا للذخيرة شمالي الجزيرة فجر الخميس بعد اندلاع حريق في منطقة عسكرية، وتسبب حطام الزجاج في إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.
واوضح وزير الخارجية إن المنطقة قد أغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية شرق كيرينيا، وهي ميناء تاريخي على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية شمال قبرص: إصابة عدد من الأشخاص بانفجارات هزت مستودعا للذخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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