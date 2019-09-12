وزير خارجية شمال قبرص: إصابة عدد من الأشخاص بانفجارات هزت مستودعا للذخيرة

أكد وزير خارجية شمال قبرص قدرت أوزرساي أن ​انفجارات​ هزت مستودعا للذخيرة شمالي ​الجزيرة​ فجر الخميس بعد اندلاع حريق في منطقة عسكرية، وتسبب حطام الزجاج في إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

واوضح وزير الخارجية إن المنطقة قد أغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية شرق كيرينيا، وهي ميناء تاريخي على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.