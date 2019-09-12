موغيريني تدعو حكومة فنزويلا والمعارضة للعودة الى الحوار

دعت مسؤول العلاقات الخارجية في ​الاتحاد الاوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ كلا من ​الحكومة​ والمعارضة في ​فنزويلا​ الى الحوار لمحاولة الخروج من الازمة السياسية.

وقالت موغيريني في تصريح من ​المكسيك​ وهي ثاني محطة في جولة لها ب​اميركا​ اللاتينية على ثلاث دول ومخصصة جزئيا للوضع في فنزويلا، "الحوار هو دائما أفضل من التقاتل، نأمل ان يستأنف قريبا"، مشيرة الى أنه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الانقسامات والمشاكل الاقتصادية للبلاد".

ورأت موغيريني ان الاتفاق بين الحكومة والمعارضة يجب ان يكون حول "مخرج ديموقراطي مع ​انتخابات​ رئاسية جديدة تحت رقابة دولية، وحق الجميع في المشاركة في تحديد مستقبل البلاد الديمقراطي".

