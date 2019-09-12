الغارديان: البيت الأبيض ناقش تخفيف العقوبات على إيران قبل إقالة بولتون المفاجئة

اشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير بعنوان "​البيت الأبيض​ ناقش تخفيف العقوبات على ​إيران​ قبل إقالة بولتون المفاجئة"، الى ان التقارير تفيد بأن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ومستشاره المقال ​جون بولتون​ ناقشا فكرة تخفيف العقوبات المفروضة على إيران يوم الإثنين الماضي كمقدمة لطرح إمكانية عقد لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ على هامش حضوره أعمال قمة ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ المقررة في ​نيويورك​ الشهر الجاري.

واوضحت الصحيفة أن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ في ذلك الوقت جادل ترامب باندفاع وقوة معارضا عقد هذا اللقاء، لكن في اليوم التالي صدر قرار إقالته المفاجيء. ولفتت إلى أن "شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأميركية أكدت أن إقالة بولتون جاءت بعد خلافات عميقة مع ترامب حول رغبة الأخير في إحراز انتصارات دبلوماسية سريعة عبر عقد لقاءات مع روحاني وقادة ​طالبان​ ومعارضين آخرين للولايات المتحدة".

وذكرت أن إقالة بولتون ينظر إليها في ​الولايات المتحدة​ على أنها خطوة تمهد الطريق نحو بداية لمرحلة جديدة من السياسات التصالحية مع معارضي الولايات المتحدة قبيل بدء ​السنة​ القادمة وهي سنة ​الانتخابات الأميركية​ حيث يسعى ترامب إلى تدشين حملته الانتخابية بالتركيز على أنه رجل صفقات دبلوماسية أكثر من كونه رجل حروب.