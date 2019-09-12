الأمم المتحدة: ضم غور الأردن لإسرائيل سيكون انتهاكا خطيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور الأردن لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية إن هذه الخطوة "ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، مضيفا أنها ستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".
وكان بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال إعادة انتخابه في الاستحقاق القادم يوم 17 سبتمبر الجاري، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.
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