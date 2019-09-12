خلال ساعات.. ترقبوا نتيجة تنسيق الأزهر 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الخميس، للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي 2019-2020، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

ويعلن رئيس جامعة الأزهر عن الخريطة الزمنية للتحويل الإلكتروني بين الكليات للطلاب الجدد، وفترة تقليل الاغتراب، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية.

وتوقع مصدر مطلع بالأزهر الشريف انخفاض تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بنسبة 1% عن العام الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغابتهم للقبول بكليات القاهرة والأقاليم في المرحلتين الأولى والثانية بلغ حتى الآن 97 ألف طالبًا وطالبة، ما يعني انخفاض تنسيق القبول بسبب قلة الأعداد المنضمة لجامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشؤون التنسيق، إن ما يقرب من 44 ألف طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وأضاف فرج، في تصريحات لمصراوي، أن بوابة الحكومة المصرية أغلقت باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في الساعات الأولى من الثلاثاء، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق تسجيل الرغبات 63092 عبر موقع التنسيق.

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واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الثانوية الأزهرية وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018- 2019م.

وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الثانوية للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

الحدود الدنيا العام الماضي

وفي العام الماضي، بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97.33%، وكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96.31%، وكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%، طبقًا لتنسيق العام الماضي.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي للقسم الأدبي بنين بحد أدنى 562 درجة وبنسبة نجاح 89.21%، بينما جاءت كلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بحد أدنى 554.00 بنسبة مئوية 87.94%.

وجاءت كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية إنجليزي بنات بحد أدنى 548.5 درجة بنسبة نجاح 92.78%، بينما جاءت كلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف بالدقهلية شعبة الشريعة والقانون بحد أدنى 535 درجة وبنسبة نجاح 79.85%". ​