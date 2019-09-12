بادرة حسن نية.. ترمب يرجئ الرسوم على واردات صينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أنه أرجأ لأسبوعين، أي حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر، بدء العمل بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار في بادرة “حسن نية” قبيل استئناف البلدين مفاوضاتهما في أوائل الشهر المقبل.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “بناءً على طلب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي وبسبب الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر اتفقنا، كدليل على حسن النية، على تأجيل رفع الرسوم الجمركية (من 25% إلى 30%) على بضائع تعادل قيمتها 250 مليار دولار سنوياً من الأول إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر”.

وكانت الصين الساعية إلى الحد من تأثير الحرب التجارية على اقتصادها، أعلنت في وقت سابق، إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

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المصدر: – العربية.نت