غارات إسرائيلية على مجمع عسقلان شمال قطاع غزة

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة رابعة على مجمع عسقلان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك بعد استهدافه بثلاث غارات متتالية.
في غضون ذلك، دوّت صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، وقال الجيش الاحتلال لاحقا إنها “إنذار خاطئ”.
وفجر الأربعاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة، وقصفت مواقع تتبع للفصائل الفلسطينية، وتركزت في مدينة دير البلح وسط القطاع، وبلدة بيت لاهيا في شماله.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء الغارات، التي تسببت في دمار كبير للأماكن التي تعرضت للقصف، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم 15 هدفاً في القطاع.
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أُطلق صاروخان من قطاع غزة نحو إسرائيل، وهو ما اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره في مدينة أسدود (جنوب).
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.