ترودو يحل مجلس العموم الكندي

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أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، الأربعاء، حل مجلس العموم، معطيا إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 تشرين الأول، التي يخوضها هذه المرة في ظل شعبية متراجعة.

والتقى ترودو المرشح لولاية ثانية، الحاكمة العامة لكندا، جولي باييت، لكي يطلب منها حل مجلس العموم في البرلمان الكندي بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث الثانية رئيسة الدولة.

وقال للصحفيين، “لقد التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل البرلمان”، وفق “فرانس برس”.

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وبدأ الزعيم الليبرالي البالغ من العمر 47 عاما حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي.

المصدر وكالات