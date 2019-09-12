القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدرجت حكومة جزر الباهاما، الأربعاء، نحو 2500 شخص في قائمة المفقودين، وذلك من جراء الإعصار "دوريان".
وجاء أن أسماء المفقودين في القائمة لم تتم مراجعتها مقارنة بقوائم أشخاص تم إجلاؤهم من الجزر المدمرة أو هؤلاء الذين مازالوا في الملاجئ.
وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في البلاد، كارل سميث، إنه يتوقع أن تتقلص القائمة عند فحصها ومراجعتها.
بعد أكثر من أسبوع من تسبب دوريان في تدمير آلاف المنازل في جزر الباهاما الكبرى وجزر أباكو، تقدر حصيلة القتلى بنحو 50 شخصا، وهي مرشحة للزيادة، مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في مهامهم وسط الأنقاض.
بالرغم من عودة التيار الكهربي إلى جزء كبير من جزيرة الباهاما الكبرى، فإن البنية التحتية الكهربائية حول مرفأ مارش، أكبر مدن أباكو، قد دُمرت.
وكان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوك، قد وصف الإعصار بأنه الأكبر من نوعه الذي ضرب الجزر حتى الآن، وأن المنطقة لم تشهد من قبل هذا المستوى من الكوارث الطبيعية. كما أشار إلى أن هناك 70 ألف شخص بحاجة لمساعدات عاجلة كالطعام وماء الشرب النظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر 2500 مفقود في جزر الباهاما بسبب الإعصار "دوريان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.