إسرائيل تقصف موقعا لحماس شمالي قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من الخميس، موقعا تابعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة.



وقال مصدر أمني إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على موقع "عسقلان" التابع للذراع المسلحة لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق الخميس.

وشدد على أنه يعتبر أن حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

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ودوت صافرات الإنذار، مساء الأربعاء، للمرة الثالثة خلال ساعات، في مستوطنات غلاف قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل، بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال قال في وقت سابق إن 3 قذائف صاروخية أطلقت من غزة على جنوبي إسرائيل وقت الظهيرة، فيما أطلقت صافرات الإنذار قبل ساعات بالخطأ.



وقصفت إسرائيل مساء الأربعاء، نقطة رصد شرقي غزة، بعدما قصفت ظهرا موقعين لحماس شمالي القطاع.