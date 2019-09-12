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الأمم المتحدة: إعلان نتنياهو انتهاك للقانون الدولي

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وقال إن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام بالمنطقة.



وقال في بيان "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي". وأضاف "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".

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وتعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية في جدة، بطلب من السعودية، لبحث إعلان نتنياهو الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

وأكد رئيس الوزراء عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.