شكرا لقرائتكم في فيديو الاعلان عن أيفون.. هكذا دست آبل رسالة سرية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت شركة آبل بعد حدث الإعلان عن هواتف آيفون 11 الجديدة الثلاثاء مقطع فيديو قصيرًا على قناتها على موقع يوتيوب لخصت فيه كل الحدث، واختصرت مدة الحدث التي بلغت ساعتين إلى دقيقتين فقط.

وتحدثت آبل في الفيديو القصير عن كل ما أعلنت عنه خلال الحدث، وأبرز المزايا، بما في ذلك: حواسيب آيباد الجديدة، وساعة آبل الجديدة، وهواتف آيفون، كما تناولت خدمتها التلفزية، وخدمة بث الألعاب (آبل آركيد).

لكن من بين لقطات الفيديو السريعة جدًا، وفي معرض حديثها عن حاسوب آيباد الجديد الذي يمتاز بأنه يتضمن معالجًا أسرع من الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز، نشرت الشركة صورة لشاشة الموت الزرقاء التي تعد أبرز عيوب نظام ويندوز.

رسالة مخفية

وتضمنت لقطة الشاشة الزرقاء تلك – التي لم تدم سوى أجزاء من الثانية – رسالة مخفية موجهة لعشاق آبل، وبدأت بعبارة (الخطأ 09102019) في إشارة إلى تاريخ الحدث. ثم كتبت الشركة: "هذه مجرد خاطرة. ولكن قد يكون الأمر جميلًا أن يكون لدينا هنا رسالة سرية لعشاق آبل المخلصين الذي سوف يوقفون الفيديو".

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كما نشرت الشركة أسفل هذا المقطع نمجموعة من الكلمات المُرمَّزة بنظام العد الثنائي، لتكون رسالة سرية ضمن الرسالة السرية الأولى، وبترجمة هذه الكلمات، تكون النتيجة هذه الجملة: "إذًا لقد استغرقت بعض الوقت لترجمة هذا؟ إننا نحبك".

يُشار إلى أن الحدث السنوي الضخم شمل الإعلان عن هاتف آيفون 11 الذي يمتاز ببعض التحسينات الداخلية، وكاميرتين خلفيتين، وهاتفي آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، اللذين يمتازان بثلاث كاميرات خلفية، وتحسينات في المواصفات الداخلية، أما التصميم فهو مماثل تقريبًا لهواتف آيفون 10 التي أُطلقت العام الماضي.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن موعد وسعر خدمة بث الألعاب (آبل آركيد)، وكذلك سعر وموعد إطلاق خدمتها الجديدة (آبل تي في بلس) Apple TV+، كما أعلنت عن حاسوب آيباد بشاشة مقاس 10.2 بوصات تدعم القلم الإلكتروني (آبل بنسل)، وعن الجيل الخامس من ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 5) Apple Watch Series 5.