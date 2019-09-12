ترند الموجز || شقيق الفنان الهارب محمد على يفضحه: « سارق فلوس أخوه المتوفى وسايب ولاده مرمين فى شقة إيجار ».. و«أحمد فهمي وهنا الزاهد» يدخلان قفص الزوجية .. و عماد أبو هاشم: قضاة من أجل مصر يعملون في وظائف كتابية في قطر..و الديهي: مفيش جيش يقدر يحارب مصر

إعداد: رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، شقيق الفنان الهارب محمد على يفضحه: « سارق فلوس أخوه المتوفى وسايب ولاده مرمين فى شقة إيجار ».. و«أحمد فهمي وهنا الزاهد» يدخلان قفص الزوجية .. و عماد أبو هاشم: قضاة من أجل مصر يعملون في وظائف كتابية في قطر..و الديهي: مفيش جيش يقدر يحارب مصر .



وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

« سارق فلوس أخوك المتوفى وسايب ولاده مرمين فى شقة إيجار » ... شقيق محمد على يفضحه على الهواء

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيديو جديد لشقيق الفنان محمد على وقال شقيق محمد على ان صبره نفد على ما يقوم به شقيقه , ووجه له تساؤلات تؤكد أن الهارب سرق أموال أهله، ليس هذا فسحب بل وجه له سؤالا يتعلق بأموال شقيقهم المتوفى تاركا أبنائه يتامى ليقعوا فريسة لمحمد على.

وقال شقيق محمد على فى مقطع الفيديو، : أنا أخو محمد على.. أنا عملت الفيديوهات دى عشان الموضوع عدى حدوده.. دلوقتى أنا قاعد زيى زيكم لقيت فيديوهات عن محمد إنه مناضل، مناضل إيه يا محمد يا على، دانا أخوك،مناضل فين أنت كنت بتروح القرى والنجوع فى القرى، ولا بتناضل فى مارينا عند الفيلا

وتابع قائلا : أنا يا محمد أخوك مش واحد بيتكلم من بره العيلة، اللى أنت عامله فى أهلك وسايب فلوس أخوك المتوفى وسايب أولاده مرمين فى شقة إيجار جديد، أنت كده تبقى مناضل وبتبحث عن فلوس الناس الغلابة , ( للمزيد )

اول صور من حفل زفاف الفنان « أحمد فهمي » و النجمة « هنا الزاهد»

احتفل الفنان أحمد فهمى و النجمة هنا الزاهد بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كبير من أصدقائهما فى الوسط الفني والأقارب , و ظهرت النجمة هنا الزاهد فى كامل أناقتها فى حفل زفافها وكأنها "عروسة باربى" .

ومن أبرز النجوم الذين يحضرون الحفل أحمد عز، كريم عبد العزيز، اشرف عبد الباقى، لبلبة، اكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، اسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي. (للمزيد )

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عماد أبو هاشم : أعضاء قضاة من أجل مصر يعملون في وظائف كتابية في بلدية الدوحة

اكد المستشار عماد أبو هاشم، القيادي إلاخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية، إن معظم أعضاء حركة قضاة من أجل مصر هربوا وذهبوا إلى قطر، ويعملون في وظائف كتابية في بلدية الدوحة.

وتابع " أبو هاشم " خلال لقائه في برنامج " على مسئوليتي " والمذاع على قناة " صدى البلد"، : القرضاوي راح يتوسط لتميم إنه يشغلهم قضاة قاله لا أنا عندي قضاة معارين من وزارة العدل المصرية ومن القضاء المصري ولو عملت كده مصر هتسحب القضاه بتوعهم ,وكانت هناك محاولات مستميتة للنيل من القضاء المصري الشامخ، وتميم لا يستطيع أن يسلم السلطة القضائية في قطر للإخوان

الديهي: مفيش جيش يقدر يحارب مصر ولكن الحرب قد تكون عبر السوشيال ميديا

اكد الإعلامي نشأت الديهى، إنه لن يستطيع أي جيش محاربة مصر، أو التفكير في المجيء وخوض حرب ضدها، ساخرًا "بقت موضة قديمة".

وتابع " الديهي " ، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية " ten " : الحروب واحتلال الدول بقت موضة باطلة، وقديمة، مشيرا إلى أن حروب السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي أهم أدوات حروب الجيل الرابع، التي تتعرض لها مصر .

مضيفا : ان حروب الجيل الرابع على السوشيال ميديا لا تتكلف أموال أو أرواح، لافتا الانتباه إلى أن وواصل، أن هناك أجهزة دولية وجدت في تيار الإسلام السياسي، أنهم عبيد وغاويين سلطة، فاستخدموهم للوصول إلى الحكم في مصر، لكنهم فشلوا .