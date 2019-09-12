عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "الأسبوع المقبل سيشهد جلستين لل​مجلس الوزراء​، الأولى عادية والثانية للبدء في مناقشة موازنة 2020". وكان وزير المال ​علي حسن خليل​ قد وقّع أمس مشروع موازنة 2020، ورفعه للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: جلستان للحكومة الأسبوع المقبل إحداها للبدء بمناقشة موازنة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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