مصادر القوات للجمهورية: وزراؤنا سيأكدون ألا خيار خارج إطار آلية التعيينات

ركّزت مصادر "حزب القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "وزراءها سيؤكّدون خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم على مسألتين أساسيّتين، الأولى مرتبطة بموقف لبنان لجهة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد ​الحكومة اللبنانية​ وليس خارجها، و​سياسة النأي بالنفس​ والالتزام بهذا النأي بشكل تام ومطلق".

أوضحت أنّ "المسألة الثانية، هي أنّ لا خيار خارج إطار آليّة ​التعيينات​، لأنّ أيّ خيار آخر سيكون كارثيًّا على مستوى ثقة اللبنانيين الّتي اهتزّت كثيرًا بالحكومة، لأنّ الناس يريدون آليّات واضحة، حيث يصل الأكفأ إلى الموقع المناسب".