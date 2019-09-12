ركّزت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "وزراءها سيؤكّدون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على مسألتين أساسيّتين، الأولى مرتبطة بموقف لبنان لجهة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وليس خارجها، وسياسة النأي بالنفس والالتزام بهذا النأي بشكل تام ومطلق".
أوضحت أنّ "المسألة الثانية، هي أنّ لا خيار خارج إطار آليّة التعيينات، لأنّ أيّ خيار آخر سيكون كارثيًّا على مستوى ثقة اللبنانيين الّتي اهتزّت كثيرًا بالحكومة، لأنّ الناس يريدون آليّات واضحة، حيث يصل الأكفأ إلى الموقع المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: وزراؤنا سيأكدون ألا خيار خارج إطار آلية التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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