الجمهورية: الحريري وباسيل وافقا على تعيينات شملت إدراة "إيدال" ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة

توقّفت مصادر وزاريّة وسياسيّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، عند ما تسرّب من اللقاء ليل الثلثاء- الأربعاء بين رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في "​بيت الوسط​"، وخُصّص للبحث في عدد من التعيينات الإدارية الّتي يمكن البتّ بها ولَو من خارج جدول الأعمال، بالإضافة إلى ​التعيينات القضائية​ في جلسة الحكومة.

وكشفت معلومات "الجمهورية"، أنّ "البحث تناول مزيدًا من التعيينات الّتي شملت عددًا من عمداء "​الجامعة اللبنانية​" وبعض المواقع الإدارية الأُخرى. ولكن التوافق لم يكن شاملًا، بحيث اقتصر على دفعة إضافيّة شملت مبدئيًّا المدير العام لمؤسسة "إيدال" وهو سنّي، ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة من حصّة ​الموارنة​".