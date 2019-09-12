توقّفت مصادر وزاريّة وسياسيّة، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، عند ما تسرّب من اللقاء ليل الثلثاء- الأربعاء بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في "بيت الوسط"، وخُصّص للبحث في عدد من التعيينات الإدارية الّتي يمكن البتّ بها ولَو من خارج جدول الأعمال، بالإضافة إلى التعيينات القضائية في جلسة الحكومة.
وكشفت معلومات "الجمهورية"، أنّ "البحث تناول مزيدًا من التعيينات الّتي شملت عددًا من عمداء "الجامعة اللبنانية" وبعض المواقع الإدارية الأُخرى. ولكن التوافق لم يكن شاملًا، بحيث اقتصر على دفعة إضافيّة شملت مبدئيًّا المدير العام لمؤسسة "إيدال" وهو سنّي، ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة من حصّة الموارنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: الحريري وباسيل وافقا على تعيينات شملت إدراة "إيدال" ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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