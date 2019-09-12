لفتت شخصيّة نيابيّة حليفة لـ"​حزب الله​"، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الحصار الأميركي المالي على "حزب الله" قد يدفع البعض إلى المطالبة بإعادة النظر في التزام ​لبنان​ بقوانين تتعلّق بتبييض الأموال و​مكافحة الإرهاب​، كان قد أقرّها تحت الضغط الأميركي والدولي، على قاعدة أنّها ضروريّة لحمايته وتأمين شبكة أمان لقطاعاته الماليّة والاقتصاديّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نائب للجمهورية: البعض قد يطالب بإعادة النظر في التزام لبنان بقوانين عن تبييض الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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