ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "غداة خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، الّذي أكّد فيه ضرورة درس الخيارات الممكنة، للردّ على العقوبات الأميركية المتصاعدة، أفادت المعلومات أنّ "حزب الله" اتّخذ قرارًا بأن يتعامل بأقصى درجات الجدّية والحزم مع التهديد المتأتي من العقوبات، لكنّه لم يحسم بعد أنماط الردّ وأشكاله".
وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "الخيارات المحتملة ستخضع لنقاش داخل دوائر "الحزب" من جهة، ومع الحلفاء من جهة أُخرى، وصولًا إلى حسم وجهة التعامل مع الحصار الأميركي، والإجراءات الّتي يمكن اتّخاذها لاحتوائه ولَجم تداعياته".
في هذا السياق، أكّد المواكبون لمجريات الأمور داخل "حزب الله"، أنّ "مسؤوليه وكوادره لم ولن يتأثّروا بالعقوبات الأميركية، لأنّهم خارج مدى الإصابة، لانعدام أيّ صلة لهم بالآليّات المصرفيّة المتّبعة، وبالمنظومة الماليّة- الاقتصاديّة الّتي تتحكّم بها واشنطن".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات الجمهورية: حزب الله قرر التعامل بأقصى درجات الجدية مع تهديد العقوبات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.